أعلن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس الوزراء ومجلس السيادة.

البرهان يوضح أسباب الاعتقالات

وقال البرهان إن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى استمرار المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة وأن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها.

وأشار إلى أن الانقسامات شكلت إنذار خطر يهدد السودان، وأن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً، لافتًا إلى أن التحريض على الفوضى من قبل بعض القوى سياسية ما دفع القوات المسلحة للقيام بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها.

حملة اعتقالات في السودان

وشهدت الخرطوم في وقت مبكر اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف، فيما أفادت المعلومات الأولية أن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، واعتقلته، في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

كذلك، أعلن وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، بتدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.