نجح فراس البريكان في إحراز الهدف الأول لـ الأخضر السعودي في شباك المنتخب الياباني وذلك قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وفي حال نجح المنتخب السعودي في الفوز فسوف يصعد لـ صدارة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 9 نقاط في انتظار نتيجة مباراة عمان وأستراليا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.