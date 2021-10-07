نجح فراس البريكان في إحراز الهدف الأول لـ الأخضر السعودي في شباك المنتخب الياباني وذلك قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.
هددددف لـ الأخضر 🇸🇦🇸🇦#السعودية 1 : 0 #اليابان
فراس البريكان د70' #السعودية_اليابان#تصفيات_كأس_العالم_2022 #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 7, 2021
وفي حال نجح المنتخب السعودي في الفوز فسوف يصعد لـ صدارة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 9 نقاط في انتظار نتيجة مباراة عمان وأستراليا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
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