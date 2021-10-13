ظهر فراس البريكان بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الصين، ليُنافس على الأفضل في تصفيات كأس العالم 2022.

فراس البريكان يُنافس على أفضل لاعب

وأشار حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فراس البريكان يُنافس اللبناني محمد قدوح على أفضل لاعب ضمن منافسات الجولة الرابعة، وطلبت من الجماهير التصويت لاختيار الأفضل.

وعلق قائلًا: “حان وقت نجوم المستقبل.. شهدت الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية تألق فراس البريكان مع المنتخب السعودي، بينما سجل محمد قدوح هدفين للمنتخب اللبناني.. من كان الأفضل برأيكم؟.. صوتوا الآن”.

ونجح فراس البريكان صاحب الـ21 عامًا في تسجيل هدف، وقام بـ3 التحامات بينهم اثنين ناجحين، وبلغت دقة تمريراته 73.3%، فيما سجل اللبناني محمد قدوح صاحب الـ24 عامًا هدفين وقام بـ3 تسديدات على المرمى، ووصلت دقة التمرير إلى 76%.

منتخب السعودية يتجاوز الصين بثلاثية

ولعب منتخب السعودية ضد الصين، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة ويحقق العلامة الكاملة؛ لينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2020، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر أمام اليابان.