شارك النجم علي البليهي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

البليهي يشارك في التدريبات الجماعية

وشهد مران الهلال الجماعي اليوم مشاركة علي البليهي في الحصة التدريبية بالكامل؛ لتتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي، وذلك بعدما غاب عن مران الأمس لإصابة بالإنفلونزا.

وجاءت مشاركة البليهي في مران اليوم، لتطمئن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم قبل مباراة الهلال ضد الأهلي المقبلة؛ لمعاناته من غيابات عديدة للإصابات والتواجد مع الأخضر الأولمبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يختتم استعداداته

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي، حيث طبق جارديم عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، فيما أجرى موسى ماريغا مرانًا تنوع ما بين الجري وتدريبات بالكرة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل مباراة الأهلي ضد الهلال، يحتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.