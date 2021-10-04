أكد البيت الأبيض أن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

جاء ذلك بحسب مؤتمر لمتحدثة البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، حيث أضافت أن مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية.

وقالت شركة فيسبوك: إنها على علم بوجود مشكلة في استخدام الموقع والتطبيقات التابعة (إنستجرام وواتساب)، وتعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام:

وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.