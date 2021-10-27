قرر المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الاعتماد على اللاعب عبدالعزيز البيشي في مباراة الحزم غدًا الخميس بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البيشي بدلًا من فهد المولد

وسيتواجد البيشي بقائمة العميد بدلًا من فهد المولد المعاقب والمُستبعد من مباراة الحزم بقرار تأديبي من المدرب كونترا.

وسيسعى العميد غدًا للفوز على الحزم من أجل العودة لـ صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تعثر في آخر جولتين أمام فريقي ضمك والشباب.

سبب غياب المولد عن مباراة الاتحاد والحزم

ويغيب فهد المولد عن مباراة الحزم، وذلك بسبب اعتراضه على إخراجه من مباراة الشباب التي أُقيمت بالجولة التاسعة دوريًا، حيث ظهرت عليه علامات الغضب وكاد يدخل في شجار مع المدرب كونترا.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثاني بـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة عن نادي ضمك المتصدر.

وفي حال لم ينجح كونترا في تحقيق أي نتائج إيجابية في المباريات الـ3 المقبلة للعميد بالدوري فسوف تتم إقالته.