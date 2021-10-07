أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنها أتاحت لعملاء أنظمة التقاعد خدمة متابعة الطلبات والمعاملات من خلال البوابة بكل يسر وسهولة.

متابعة الطلبات:

وتسمح هذه الخدمة بمتابعة المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة عبر قنوات الخدمة والتواصل: مراكز الخدمة – البوابة الإلكترونية – تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

أوضحت التأمينات أن المعاملة هي أي معاملة تخص المشترك أو المتقاعد أو المستفيدين والتي بناءً عليها يتم صرف المعاش التقاعدي، أما الطلب فهو أي طلب يتم تقديمه من خلال قنوات التواصل (بوابة الخدمات الإلكترونية، العناية بالعملاء، تظلمات المتقاعدين، مركز الاتصال).

خطوات الخدمة:

وبالنسبة إلى خطوات الخدمة فيتم تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة “متابعة الطلبات” من القائمة الجانبية، وبعدها سيتم عرض آخر الطلبات وحالتها.