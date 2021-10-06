كشفت المؤسسة العامة للتأمينات عن الحالات التي يتم بمقتضاها إيقاف المعاش عن المستفيد سواء كان ذكرًا أو أنثى.

وأشارت التأمينات، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، أن حالات إيقاف المعاش تشمل ما يلي:

حالات إيقاف المعاش:

1- انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين

2- بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته الدراسة

3- الوفاة

4- زواج إحدى المستفيدات

5- تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا

6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية

التقديم على دعم ساند:

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن أربع خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.

خطوات طلب الخدمة:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل

3- اختيار أيقونة طلب ساند

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب