شددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي، أماندا ستافيلي على أن الهدف الرئيسي بعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد هو التتويج بالدوري الإنجليزي.

صندوق الاستثمارات يستحوذ على نيوكاسل

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.

وأكدت التقارير أن صندوق الاستثمارات السعودي قد استحوذ على النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ليصبح النادي الأكثر ثراء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واحتفل مشجعو نيوكاسل يونايتد بنهاية عهد المالك السابق مايك آشلي الذي استمر لمدة 14 عامًا ولم يحظ بشعبية، وسط توقعات بتحقيق انتفاضة مع الملاك الجدد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يُعاني هذا الموسم.

الفوز بالبريمرليج الهدف الرئيسي

وقالت أماندا ستافيلي خلال تصريحاتها لمحطة “سكاي سبورتس”: “نيوكاسل يستحق أن يكون في قمة البريميرليج.. نريد أن نصل إلى هناك.. هذا الأمر سيستغرق وقتًا ولكننا سنصل”.

وتابعت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي: “نرغب في الفوز بألقاب بالتأكيد.. نريد أن نكون في أعلى مكانة بالبريميرليج وبأوروبا ولكن هذا يتطلب الصبر والاستثمار والوقت”.

وأضافت أماندا ستافيلي: “لدينا فريق كبير. ولقد تحدثت مع جمال (لاسيليس) قائد الفريق.. ونحن نتطلع لتحسين الفريق ولكن علينا أن نلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف”.