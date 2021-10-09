أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه اعتبارًا من غدٍ الأحد سيكون التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا شرطًا لدخول المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وكافة المنشآت التجارية للعاملين والمتسوقين.

وأضاف الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أن تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد تاريخ 10 أكتوبر 2021م

وقالت الصحة عبر حسابها في “تويتر”: ابتداء من يوم الأحد 10 أكتوبر 2021م، الموافق 4 ربيع الأول 1443هـ سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا كالتالي:

– محصن: لمن أكمل جرعات اللقاح المطلوبة

– تلقي جرعة أولى: لمن حصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة

– لم تثبت إصابته: الحالة الصحية للفئة العمرية الغير مستهدفة لأخذ اللقاح

– غير محصن: لم يحصل على اللقاح ممن هم من الفئة العملية المستهدفة