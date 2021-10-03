أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 71 مركبة من نوع تويوتا “Land Cruiser” موديل 2022.
وأوضحت الوزارة، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في شداد سير المحرك يؤدي إلى خروجه من مكانه، وسماع أصوات ضوضاء وظهور الإشارة التحذيرية.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 71 مركبة من نوع تويوتا “Land Cruiser” موديل 2022.
وأوضحت الوزارة، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في شداد سير المحرك يؤدي إلى خروجه من مكانه، وسماع أصوات ضوضاء وظهور الإشارة التحذيرية.
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