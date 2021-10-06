أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تمت بمحافظة صعدة، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.