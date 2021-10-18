نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/LHsnH33pGc — واس العام (@SPAregions) October 18, 2021

38 عملية:

وأعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال: إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا إرهابيًّا.

كما دعا المنظمات الأممية وغير الحكومية لتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه ما يعانيه المدنيون المحاصرون بالعبدية.