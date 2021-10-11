عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، السبت الماضي، ورشة عمل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جمعت قيادات ومسؤولي الجهتين ورؤساء الجمعيات الصحية الواقعة تحت إشراف الهيئة لمناقشة مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي.

وناقشت الورشة جهود الجانبين في تحديد الأهداف الاستراتيجية المشتركة والمتقاطعة مع مستهدفات التحول الصحي 2030، التي تسهم في انتقال خدمات الجهات الحكومية من النمط السائد ذو التكاليف التشغيلية العالية إلى نمط مطور يقدم الخدمات الحكومية بجودة أعلى ويضمن تحقيق كفاءة إنفاق بنسبة عالية.

وبينت الورشة أن مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي تهدف إلى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وذلك من خلال سن أنظمة وتشريعات للمنظمات غير الربحية وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن إسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي، مما يساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشرف على 66 جمعية علمية صحية من مختلف التخصصات الصحية، كما تهدف الهيئة إلى دعم وتمكين تلك الجمعيات بصفتها منظمات غير ربحية وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها وأدوارها الهامة تجاه المجتمع وخدمة الوطن.