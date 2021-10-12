وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة الخطباء بالجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التي توافق التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره، وكذلك التحذير من التستر على أي مخالف للأنظمة والتعليمات التي سنتها الجهات الحكومية لمصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم لعموم فروع الوزارة بالمناطق للتوكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء بتخصيص خطبهم للتحذير من التستر التجاري وبيان أضراره.

الحث على الكسب الحلال

وأكد التوجيه على أن تتناول الخطب الحث على الكسب الحلال وبيان أن الكتاب والسنة قد دلّا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وأن مخالفة الأنظمة والتعليمات التي سنها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن محرم شرعًا، والتحذير من جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجارية خلاف ما استقدموا له، وبيان ضرر ذلك على المواطنين والمقيمين.

الإبلاغ عن التستر التجاري

كما أكد التوجيه حث المصلين على الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وكذلك الحث على استثمار فترة التصحيح التي منحتها الجهات المعنية للمخالفين لنظام التستر التجاري.

ويأتي توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية في إطار حرص معاليه على إبراز الدور الفاعل الذي تقدمه الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي الذي يهم مختلف فئات المجتمع ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.