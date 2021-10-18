أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي.

جدول دروس المرحلة الثانوية:

كما أعلنت عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثامن في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو مدرستي، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن.

جدول دروس التعليم المستمر:

وأعلنت التعليم كذلك عن جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي، وجدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن.