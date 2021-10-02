أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من هنا أو عبر منصة مدرستي.

جدول دروس الحصص اليومية:

كما نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع السادس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا ويُعاد طوال اليوم، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع السادس، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا ويُعاد طوال اليوم.

وأيضًا، جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السادس، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) و جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع السادس في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا ويُعاد طوال اليوم.

ونشرت التعليم كذلك جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع السادس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو من خلال منصة مدرستي، وجدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة وجدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السادس، في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.