أعلنت وزارة التعليم عن تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة؛ لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ.

5 فئات:

وأوضحت التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هناك 5 فئات بالنسبة إلى العاملين في قطاع التعليم، الأولى شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الدولة، والثانية شاغلو الوظائف في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%.

وبالنسبة إلى الفئة الثالثة فهي شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%، والرابعة مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، وأخيرًا منسوبو المدارس سواء معلمين أو إداريين.