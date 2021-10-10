ضبطت جولات رقابية نفذتها أمانة الرياض، عددًا ممن خالفوا الإجراءات الاحترازية، من خلال ملصقات وهمية.

خالفوا الإجراءات الاحترازية بملصقات وهمية.. التكدس يطيح بشركات حاولت التحايل على الأنظمة.. ومراقبونا يحسمون الموقف.. pic.twitter.com/IVfH1ncbTH — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 10, 2021

تحايل على الأنظمة:

وكشفت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة حاولت التحايل على الأنظمة من خلال عماليات تكدس للعمالة، لافتةً إلى أن المراقبين حسموا الموقف.

وأظهر فيديو نشرته الأمانة قيام الشركات بالمخالفات حول حجم الغرف المقررة لمعيشة العمالة إضافة إلى عدد الأسرة المخالف، ووضع الطعام على الأرض بطريقة غير صحية.