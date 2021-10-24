أعلنت شركة التنفيذي، اليوم الأحد، عن ترشحيها لنهائيات جائزة #IBXAwards ضمن فئة أفضل شركة في تجربة العملاء للعام الجاري 2021 م.

فئة أفضل شركة

وقال الشركة، عبر حسابها في “تويتر”، “تفخر شركة التنفيذي بكونها الشركة السعودية الوحيدة المرشحة لنهائيات جائزة #IBXAwards ضمن فئة أفضل شركة في تجربة العملاء لعام 2021، مما يعكس توجه الشركة وخطتها الإستراتيجية للارتقاء بتجربة الضيوف في الصالات التنفيذية في كل المطارات السعودية.

ماذا تعرف عن التنفيذي؟

يذكر أن شركة التنفيذي هي المعنية بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة العربية السعودية.