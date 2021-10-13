زار وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، جناح المملكة في معرض إكسبو دبي 2020 المقام في الإمارات.

تجسيد إبداعي:

وقال الجاسر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء: أبهرني التجسيد الإبداعي للماضي الأصيل والحاضر الحيوي والمستقبل الواعد، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة واستعراض الثقافة الوطنية؛ كما لفتني روح أبناء وبنات الوطن العاملين في جناح المملكة، وهو ما يؤكد شغف شبابنا بتحقيق رؤية 2030.

إكسبو دبي:

ويعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في معرض “إكسبو 2020 دبي” من حيث المساحة، ويقع في منطقة الفرص، ويتضمن تقنيات متقدمة مسجلاً من خلالها ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بالإضافة إلى حصوله على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من مجلس المباني الخضراء الأميركي (USGBC) كواحدٍ من أكثر التصاميم استدامة في العالم.