قدم وزير الصحة الجديد، فهد الجلاجل، الشكر إلى الوزير توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا.

وسأل الجلاجل، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الجمعة، الله تعالى أن يوفق الربيعة في مهمته القادمة وزيرًا للحج والعمرة.

الجلاجل وزيرًا للصحة:

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بتعين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة.

وقال الجلاجل في تغريدة أخرى: أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيرًا للصحة، سائلًا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن.