أثار قرار رفع الحضور الجماهيري بنسبة 100% لحضور مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المملكة، سعادة المشجعين في المملكة، خاصة أن المدرجات ستكون كاملة العدد بالمباريات المهمة لـ الهلال والنصر آسيويًا.

الحضور لـ الجمهور فوق الـ12 عامًا

وسيكون حضور الجمهور مقتصرًا في تلك المباريات على المشجعين فوق الـ12 عامًا الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقًا لما يُظهره تطبيق توكلنا حول حالة المشجع.

وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام كافة المشجعين بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات حفاظًا على سلامة الجميع.

وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على القرار قائلًا: “نترقب قرارًا بخصوص حضور المشجعين في الدوري وذلك بعد نجاح تجربة الحضور بنسبة 100% في مباريات المنتخب السعودي بتصفيات المونديال، الجمهور السعودي علامة فارقة بملاعب المنطقة العربية برمتها”.

وسيواجه الهلال فريق بيرسبوليس الإيراني، مساء بعد غدًا السبت في ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي، بينما يواجه النصر نادي الوحدة الإماراتي.

رسالة عضو النصر الذهبي لجماهير العالمي

وفي وقت سابق، وجه الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بنادي النصر رسالة إلى جماهير النادي وذلك قبل مواجهة الوحدة الإماراتي بعد غدٍ السبت في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال العضو الذهبي لـ النصر في رسالة عبر حسابه في “تويتر” : ” ادعموا كل من يخدم الكيان، خاصة اللاعبين، من يُبدع نصفق له ومن يجتهد ويخطئ نقف معه، ونشد من أزره، كرة القدم لعبة إبداعية وتنافسية، ولا بد أن يكون فيها أفراح وانتصارات واجتهاد وأخطاء”.