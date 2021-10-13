تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل لافت ضد الصين في المباراة التي أُقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ونجح في تحقيق فوز هام في تصفيات كأس العالم 2022.

الأخضر يفوز ويتصدر

ولعبت السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد الفوز على الصين، انفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر أمام اليابان.

المنتخب السعودي يتألق في الجوهرة

وتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ملعب الجوهرة من تحقيق أول فوز على حساب نظيره الصيني في تاريخ مواجهاتهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

وتقابل المنتخبان 5 مرات قبل مواجهة الأمس، خسر الأخضر 4 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد، قبل أن ينهي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هذه السلسلة السلبية، ويفوز على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُعد فوز الأخضر على ملعب الجوهرة هو الثامن في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع البطولات، حيث سبق وتواجها 19 مرة، مقابل 7 انتصارات للمنتخب الصيني، وتعادلا في 4 مباريات.