أعلنت شركة دار التمويل والاستثمار المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام لشركة الحاسوب للتجارة “الحاسوب للتجارة” في السوق الموازية نيابةً عن الشركة سعر الطرح للاكتتاب.

سعر الطرح:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن سعر الطرح 95 ريالًا للسهم الواحد.

وأضافت أن عملية الطرح تتمثل في طرح عدد 280 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة.

حد أعلى للاكتتاب:

ويبلغ الحد الأعلى للاكتتاب لكل مستثمر مؤهل 69,990 سهماً، بينما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب لكل مستثمر مؤهل 10 أسهم.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط.

وتكون فترة الطرح للاكتتاب لمدة 3 أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وتنتهي يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.