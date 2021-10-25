عبر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أهمية ما تمثله قمة الشرق الأوسط الأخضر التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم 25 أكتوبر 2021م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

تعاون إقليمي ودولي:

وأكد معاليه على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وما تمثله من انطلاق مرحلة جديدة وتاريخيه نحو التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات التغيّر المناخي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية واحتضنتها العاصمة الرياض بحضور دولي عالي المستوي وتعكس الرغبة بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي.

وثمّن معالي الأمين العام الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها اليوم مؤكدا بأنها تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة تعكس التزام الدول المشاركة نحو تحقيق أهدافها.