حرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا – الجهة المنظمة لمهرجان العلا للتمور – على تنويع البرامج والأنشطة، حيث خُصِّصت مساحات واسعة لدعم الأسر المنتجة لإبراز منتجاتهم وابداعاتهم القائمة على المهن والحرف اليدوية، وتبرز الموروث التراثي الشعبي للمحافظة.

وتنوعت تلك الحرف اليدوية التي استخدمت في صناعتها خامات أخذت من أشجار النخيل مثل السعف والأخشاب وغيرها، تم تحويلها إلى إكسسوارات، وأواني منزلية، وملبوسات وأعمال فنية أخرى متنوعة تحقق عوائد اقتصادية للأسر المشاركة.

يذكر أن مهرجان العلا للتمور والذي يقام في أسبوعه الأول يُعد فرصة للمستثمرين في مجال التمور والزراعة بشكل عام، وذلك لما تحمله العلا من تنوع في المنتجات الزراعية.