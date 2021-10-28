انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الحزم والاتحاد في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بدون أهداف.

تعادل الحزم والاتحاد

وبدأت مباراة الحزم والاتحاد المقامة على ملعب نادي الحزم في الرس بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن تألق الدفاع حرمهم من هز الشباك، ليخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك وخطف الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير، فيما يسعى الحزم لعدم استقبال هدف وتسجيل هدف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الحزم المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.