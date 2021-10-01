توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم مناطق المملكة مع أمطار على المناطق الجنوبية.

وقال الحصيني: متوقع أن يتكون المنخفض المداري في هذا اليوم شمال الهند وأن تكون الأجواء حارة نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق مع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعُمان واليمن.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.