توقع خبير المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني أن يكون طقس نهاية الأسبوع باردًا في البر والاستراحات في عدد من المناطق السعودية.

توقعات طقس نهاية الأسبوع

وقال الحصيني : الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 1443/3/15هـ إلى السبت 1443/3/17هـ إن شاء الله هي أجواء تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، تميل للبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًا في البر والاستراحات.

وتابع الحصيني : ستكون الأجواء حارة نهارًا على مناطق مكة والمدينة وجازان، ومعتدلة فجرًا، فيما تكون هبات الرياح يوم الخميس 1443/3/15هـ من متوسطة لشبه قوية على الساحل الشرقي ونجران وشرق مرتفعات مكة والباحة وعسير، أما الرياح يوم الجمعة 1443/3/16هـ فمن المتوقع أن تكون متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة ونجران والشرقية الجوف وجنوب تبوك.