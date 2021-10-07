كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت.

وتوقع في تغريدة له عبر تويتر أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات، مع رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية. أما غدا الجمعة، فهي رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية.

طقس السبت:

أما يوم السبت، متوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية، كما نصح الحصيني قائلاً: “اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلاً.

وبالنسبة إلى توقعات هطول الأمطار، قال الحصيني إنه متوقع أمطار خلال الـ(72) ساعة القادمة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.