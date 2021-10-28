توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن يكون الطقس مائلًا للاعتدال نهاراً، بارداً فجراً على معظم المناطق، خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت.

طقس نهاية الأسبوع:

وأضاف الحصيني في تغريدات له عبر تويتر أن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع، يتضمن أجواء تميل للاعتدال نهاراً على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، ومن تميل للبرودة فجرا داخل المدن إلى باردة نسبياً في البر والاستراحات.

وتابع أن الرياح المتوقعة يومي الخميس والجمعة، تكون رياحاً متوسطة السرعة لشبه قوية، قد تثير الأتربة خاصة خارج المدن، على أجزاء من الوسطى وشمال الشرقية وشرق المرتفعات، ويوم السبت متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية، على غرب الوسطى وشرق الغربية وشمال الشرقية، موضحاً أنها لا تمنع الكشتة في الليل.

حالة ممطرة:

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة مستمرة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، ومتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية وشمالي الشرقية والقصيم.

وأضاف أن أجواء مناطق مكة المكرمة وجازان والمدينة من تميل للحرارة إلى حارة نهاراً، ومن معتدلة إلى لطيفة فجراً، والمرتفعات منها معتدلة نهاراً باردة ليلاً، ناصحاً بالقول: “اكشتوا ليلاً واحتاطوا الأماكن المفتوحة”، مشدداً على أهمية ارتداء ملابس شتوية خفيفة على الرياض والقصيم والشرقية ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل.