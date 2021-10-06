توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نسبيًا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، اليوم الأربعاء.

أمطار خفيفة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي واليمن خاصة المرتفعات.

كما توقع هبوب رياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره لطقس اليوم الأربعاء، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدّي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة).

وبحسب التقرير يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.