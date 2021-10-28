قال الإعلامي وعضو برنامج ولي العهد لإصلاح ذات البين سعود الحقباني، إن السماسرة السبب الرئيسي في أغلب الأزمات التي يعيشها المجتمع بسبب قضايا القتل والثأر والديات.

فيديو | عضو برنامج #ولي_العهد لإصلاح ذات البين سعود الحقباني: "السماسرة" هم سبب التجمعات أمام منازل أهالي المقتولين و 120 مليون سنويا تستنزف بسبب الديات#الراصد pic.twitter.com/I3WkoyaOok

— الراصد (@alraasd) October 28, 2021

السماسرة سبب التجمعات

وقال الحقباني، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن السماسرة هم سبب التجمعات أمام منازل أهالي المقتولين و120 مليون سنويًّا تستنزف بسبب الديات.

يطلبون من الناس عدم العفو

وتابع سعود الحقباني “أن السماسرة هم من يخططون لكل الشيء، وهم من يشغلون أهل القتيل ويطلبون من الناس عدم العفو ويصممون على الحصول على الديات مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف للشريعة”.