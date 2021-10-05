تقدم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بجزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء بتمديد العمل لبرنامج الرهن الميسر ثلاث سنوات.

تحقيق أهداف سكني:

وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن للبرنامج دورًا رئيسيًّا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج سكني بتخفيض الدفعة المقدمة ليسهم ذلك في تسهيل رحلة التملك للمسكن الأول.

ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات، تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17/ 7/ 1439هـ.