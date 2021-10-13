أصدرت محكمة هندية، اليوم الأربعاء، حكمًا بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم ضبط الزوج، ويدعى سوراج كومار (28 عامًا)، في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة ثعبان أفعى سام.

المحكمة تدين الزوج:

وأدانت محكمة في مقاطعة كولام، كومار بقتل وتسميم زوجته (25 عامًا)، وبالإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى، بحسب بوابة “لايف لو” الإخبارية القضائية.

الحكم على الزوج:

وحكم القاضي على الزوج، اليوم الأربعاء، بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، ولكنه لم يقبل طلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه، بحسب وسائل الإعلام.

وتعرضت المرأة للدغة المميتة بينما كانت تخضع للعلاج من لدغة ثعبان قبلها بأسابيع؛ ما أثار الريبة بين أفراد أسرتها، وكانت أسرتها زعمت أن زوجها يضايقها من أجل مشكلة تتعلق بالمهر.