دانت الحكومة اليمنية بشدة الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت وزير الزراعة والثروة السمكية اليمني سالم السقطري ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهما في منطقة حجيف بالعاصمة المؤقتة عدن، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والمرافقين.

فعل إجرامي غادر:

وأكدت الحكومة اليمنية في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استنكارها هذا الفعل الإجرامي الغادر والجبان, مشددة في الوقت نفسه على أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة لن تحقق أهدافها في خلط الأوراق وإفشال جهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة, واعتزامها بتكاتف جهود جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف في معركة الوطن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

تحقيقات ميدانية:

وأشار البيان إلى إجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتعقبّهم.