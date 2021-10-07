سيكون الخميس السابع من أكتوبر من عام 2021، يومًا محفورًا في ذاكرة السعوديين خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد صدارة الأخضر لمجموعته في تصفيات المونديال 2022 بالإضافة لإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن شراء أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%.

البداية كانت مع إعلان صندوق الاستثمارات قبل مباراة السعودية واليابان عن شراء أسهم النادي الإنجليزي العريق بنسبة 100%، لتترقب الجماهير نجاح الاستثمار السعودي في الكرة الأوروبية، على غرار الاستثمار الإماراتي في مانشستر سيتي الإنجليزي والاستثمار القطري في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صدارة سعودية وأفراح متواصلة

الأفراح في الرياضة السعودية استمرت اليوم الخميس، بتحقيق الأخضر لفوز مهم على المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله النجم فراس البريكان في الدقيقة الـ72 ليصعد الأخضر للمركز الأول في صدارة المجموعة وفي انتظار نتيجة مباراة عُمان وأستراليا.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه الصين، الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا لـ مونديال 2022.

امتلاك أسهم نيوكاسل شيء يدعو للفخر

وفي وقت سابق، أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة على أن امتلاك الصندوق لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي شيء يُشعره بالفخر.

وقال: نسعد بالإعلان عن تملك النادي ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين.

وأضاف الرميان: فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد للنادي كأحد أشهر الأندية بكرة القدم الإنجليزية.

وتابع الرميان: نتوجه بالشكر لـكل من مايك آشلي على التزامه بعملية البيع إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.

يذكر أن الرميان سيكون رئيسًا غير تنفيذي للنادي الإنجليزي بعد الاستحواذ على أسهمه.