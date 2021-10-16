أعلنت وزارة الداخلية مشاركتها في أسبوع جيتكس بدبي بـ”حلول تقنية لوطن آمن”.

وقالت الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”: “نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري”.

#وزارة_الداخلية تشارك في أسبوع جيتكس بدبي بـ"حلول تقنية لوطن آمن" .. نسعد بزيارتكم لجناح الوزارة خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.#جيتكس_2021 pic.twitter.com/QByuSA8nkE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 16, 2021

فعاليات مؤتمر جيتكس:

يذكر أن فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2021، تنطلق غدًا الأحد، تحت شعار nothing stops people & tech.

وستشهد الفعاليات عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.