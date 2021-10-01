أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.

حماية المدنيين:

وقال التحالف: إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.