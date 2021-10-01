أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.
حماية المدنيين:
وقال التحالف: إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جازان.
وقال التحالف: إنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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