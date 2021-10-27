علق الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مطالبًا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بإقالته.

لا يصلح العطار ما أفسده الدهر:

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” منددًا بتصريحات قرداحي: “إن جورج قرداحي لم يسئ للمملكة، فهو أقل من ذلك بكثير، لكنه أساء للحكومة التي يمثلها.. الاحتجاج ليس عليه.. بل على حكومته التي سمحت له بالبقاء.. لا يصلح العطار ما أفسده الدهر”.

الإقالة وإلا فالاعتذارات لا تجد نفعًا:

وتابع سلمان الدوسري: “إذا أرادت حكومة ميقاتي الاعتذار فعلًا.. فلا أقل من إقالته.. وإلا فلعبة الكلمات والاعتذارات لا تجدي نفعًا”.