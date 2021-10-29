يُعاني فريقا الرائد والباطن من تراجع النتائج ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراتهما اليوم.

الرائد والباطن يسعيان لتحقيق الفوز

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد نظيره الباطن عند الساعة 6:05 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الرائد والباطن اليوم، خسر الفريق الريداوي آخر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لم يحقق السماوي أي انتصار في آخر 4 مواجهات خارج أرضه، ما يمنح اللاعبين دفعة لتحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.