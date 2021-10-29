انتهت مباراة الرائد والباطن- قبل قليل- بتحقيق رائد التحدي لفوز ثمين على الباطن بهدف دون مقابل، في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح أي من الفريقين، في خلق الفرص الهجومية المطلوبة لإحراز الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة:

وفي الشوط الثاني، بقي الحال كما هو، لكن رائد التحدي نجح في الدقيقة الـ93 ومن ركلة جزاء في إحراز هدف الفوز والنقاط الثلاث عبر محترفه المغربي كريم البركاوي.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 14 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الـ14.