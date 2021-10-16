ودع وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، زملاءه الذين عمل معهم في وزارة الصحة على مدى 5 سنوات ونصف بكلمات كلها تحفيز وتشجيع.

ورفع الربيعة الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للحج والعمرة بقوله : يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة”.

الربيعة يشكر منسوبي القطاع الصحي

ووجه الربيعة عباراته إلى زملائه وزميلاته في القطاع الصحي عقب صدور الأمر الملكي بإعفائه من منصبه وزيرا للصحة، وتعيينه وزيراً للحج والعمرة، قال فيها: أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير.

تجاوز جائحة كورونا

وأضاف: بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم»

كما قدم التهنئة لزميله المهندس فهد الجلاجل على تعيينه وزيراً للصحة، وقال «عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أمس أمرًا ملكيًا بتعيين توفيق الربيعة وزيرًا للحج والعمرة.