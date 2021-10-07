أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة على أن امتلاك الصندوق لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي شيء يُشعره بالفخر.

رسالة الرميان لجماهير نيوكاسل

وقال الرميان: نسعد بالإعلان عن تملك النادي ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين.

وأضاف الرميان: فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد للنادي كأحد أشهر الأندية بكرة القدم الإنجليزية.

الاستحواذ على 100% من أسهم النادي

وتابع الرميان: نتوجه بالشكر لـكل من مايك آشلي على التزامه بعملية البيع إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.

يذكر أن الرميان سيكون رئيسًا غير تنفيذي للنادي الإنجليزي بعد الاستحواذ على أسهمه.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” عن انتقال 100% من أسهمه لـ ملكية صندوق الاستثمارات العامة.