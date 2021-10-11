أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أحمد الرويعي، أن الأخضر يطمح في حصد لقب كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم الجماهيري.

الأخضر يسعى لحصد لقب غرب آسيا:

وقال أحمد الرويعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، مساء اليوم الاثنين: “لاعبو الأخضر لديهم الرغبة بتحقيق اللقب، وهم في أتم الاستعداد والجاهزية لهذه المباراة”.

وتابع الرويعي: “نتطلع لدعم الجماهير في المنطقة الشرقية ومساندتها لمنتخب السعودية، ونحن نعتزم على الظهور بالشكل الذي يليق باسم وشعار الأخضر”.

وشدد على أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا جاءت كأفضل استعداد فني للمنتخبات قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، المقرر إقامتها أواخر الشهر الجاري، مشيدًا بالمستوى الفني لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

المنتخب السعودي يُلاقي الأردن في النهائي:

ومن المقرر أن يواجه الأخضر نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على العراق بهدف، فيما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية.

ويأمل المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، في مواصلة التألق بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف اللقب في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به.