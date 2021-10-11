تترقب الجماهير الرياضية منافسات موسم الرياض، بعدما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن المواجهات التاريخية التي سيشهدها.

كأس موسم الرياض:

وستكون الجماهير السعودية على موعد مع مواجهة تاريخية، حيث سيواجه فريق موحد من نجوم الهلال والنصر بقيادة المدير الفني الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، باريس سان جيرمان في بطولة كأس موسم الرياض شهر يناير المقبل.

وستشهد مباراة الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان، تواجد الفريق الفرنسي بكامل نجومه، وفي المقدمة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى صفوفه مؤخرًا، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

كأس مارادونا:

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة قوية لمشجعي الرياضة بالإعلان عن تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في موسم الرياض بطريقته الخاصة في ذكرى وفاته الأولى، مؤكدًا أن الأساطير لا تموت.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مواجهة تاريخية ضد نظيره بوكا جونيورز على لقب كأس مارادونا يوم 25 نوفمبر، ووصف تركي آل الشيخ هذه المباراة بأنها للتاريخ وتُقام مرة واحدة في العمر.

عرض كراون جول 2021:

ولن تقتصر الفعاليات الرياضية في موسم الرياض على المواجهات التاريخية في كرة القدم فقط، بل إنها ستشهد منافسات قوية في المصارعة الحرة، وسيكون هناك عرض crown jewel “كراون جول 2021” استثنائي في السعودية.

ومن المقرر أن يشهد عرض crown jewel “كراون جول 2021” مشاركة العديد من نجوم WWE المميزين، ومنهم؛ بروك ليسنر، جولد بيرغ ورومان رينز وغيرهم، يوم 21 أكتوبر في ساحة محمد عبده.