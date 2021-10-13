نعى مجموعة من المنتمين للوسط الرياضي، الإعلامي الراحل طارق بن طالب الحربي الذي وافته المنية اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

الوسط الرياضي ينعى الإعلامي الراحل طارق بن طالب:

وكانت البداية مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: “رحم الله الأخ العزيز طارق بن طالب أحد قامات الإعلام الرياضي في السعودية، خالص العزاء والمواساة لأسرته وللوسط الإعلامي وكافة محبيه”.

أما الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي فقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الإعلامي الراحل سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق ، على حسابه في موقع “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك طارق وأسكنه فسيح جناتك.. اللهم اغفر له وألهم أهله وذويه الصبر”.

وغرد صفوان السويكت رئيس النصر السابق قائلًا: “اللهم اغفر لأخي الحبيب طارق بن طالب وارحمه واغفر له وتجاوز عنه والله المستعان

أما سلطان اللحياني لاعب الوحدة السابق والمحلل الفني فقال: “رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي عبدالعزيز المريسل فقال: “كسرت ظهري يا أبو فارس، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى يا أطيب قلب”.

الراحل عمل كمتحدث سابق لـ النصر:

وسبق للإعلامي الراحل العمل كمتحدث إعلامي لنادي النصر.