أكد متحدث الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن هناك نموًّا عاليًا في مجال نقل الركاب، حيث تهدف الهيئة إلى تحفيز السعوديين والسعوديات العاملين في المجال على مواكبة ذلك.

#نشرة_الرابعة | متحدث الهيئة العامة النقل: لدينا نمو عالي في مجال نقل الركاب ونهدف لتحفيز السعوديين والسعوديات العاملين في المجال على مواكبة ذلك@Saudi_TGA pic.twitter.com/mL7frpvzu1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 19, 2021

الرياض تتصدر:

وقال الزويد خلال حواره إلى قناة العربية: إن مدينة الرياض من أعلى المدن استخدامًا لتطبيقات نقل الركاب ويليها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة على الترتيب، موضحًا أن الدعم المقدم للمستفيدين مستمر من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لتحقيق العدد المستهدف.

وكشف أنه تسجيل 900 ألف مواطن ومواطنة سجلوا في تلك التطبيقات.