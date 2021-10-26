تفتح منطقة “الرياض ونتروندرلاند” الترفيهية غدا الـ 27 من أكتوبر، أبوابها لاستقبال الزوار ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وسط ترقب حضور كبير من محبي الألعاب لتجربة الفعاليات العالمية الفريدة التي تقدمها المنطقة بحلتها الجديدة هذا الموسم.

بيع أكثر من 60 ألف ذكرة:

وقد كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر أمس، عن بيع أكثر من 60 ألف تذكرة دخول خلال الدقائق الأولى من طرح التذاكر، مما يؤكد حماس الزوار وحجم الإقبال الكبير المرتقب، خاصة بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة 40% عما كانت عليه في موسم 2019م.

6 مناطق رئيسية:

وتتكون “الرياض ونتروندرلاند” من ست مناطق رئيسة، من بينها منطقة “ركن الطفل” التي جُهزت لأول مرة ضمن الفعاليات، وهي مخصصة لحضانة ورعاية الأطفال من سنّ سنة واحدة حتى 7 سنوات ومجهزة بألعاب تناسبهم، في حين تبرز منطقة “المهرجان الشتوي” التي تجمع بين الثقافة والترفيه وتقدم الكثير من الأسرار والعجائب.

وقد خُصص لكل منطقة لون محدد يحاكي واقع الفعاليات، التي تضمنت ألعابًا متنوعة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى 37 متجرًا متنوعًا وأكثر من 85 مطعمًا ومقهى، مما يشكل إضافة تسويقية للمبيعات.

الرياض ونتروندرلاند:

وتحتوي منطقة “الرياض ونتروندرلاند” التي استُقطبت ألعابها الشهيرة من الأجواء اللندنية، على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار موزعة على مناطق الفعاليات، إضافة إلى عديد من الفعاليات المصاحبة، مثل بيت الرعب الذي سيضفي أجواء حماسية من الإثارة، خاصة مع تمثيله بأشكال توحي للزائر بقصص وأشكال الرعب، إضافة إلى العروض الحية التي تصاحب الفعاليات.

وستفتتح منطقة “الرياض ونتروندرلاند” أبوابها أمام الزائرين من الـ 4:00 مساءً حتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل يوميًا طول الموسم، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.